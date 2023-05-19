Байер - Рома 0:0 видео лучших моментов матча 18.05.2023 Лиги Европы

Итальянцы демонстрировали стойкость на протяжении всего времени поединка, не позволив немцам сравнять счет в противостоянии.

В Леверкузене прошла ответная встреча 1/2 финала Лиги Европы, в котором сошлись Байер и Рома.

После того, как "джаллоросси" одержали минимальную победу в первой игре, они прибыли в Германию с одной целью - отзащищаться. Это им прекрасно удалось сделать, так как команда Хаби Алонсо так и не смогла отличиться в воротах Руи Патрисиу.

Вашему вниманию обзор матча Байер - Рома в полуфинале Лиги Европы:

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Байер - Рома 0:0

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 23 - 1

Удары в створ: 6 - 0

Фолы: 17 - 11

Ожидаемые голы (xG): 1.01 - 0.03

Байер: Градецки - Тапсоба, Та (Амири, 86), Инкапье - Фримпонг, Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Баккер (Адли, 73) - Вирц, Азмун, Диаби.

Рома: Патрисиу - Манчини, Кристанте, Ибаньес - Челик (Смоллинг, 78), Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола (Залевски, 34) - Белотти (Вейналдум, 46), Абрахам.

Предупреждения: Инкапье, Паласиос, Баккер, Диаби, Тапсоба - Ибаньес, Кристанте, Абрахам.

Источник: MEGOGO