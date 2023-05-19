Севилья все-таки дожала Ювентус в экстратаймах и вышла в финал ЛЕ

В четверг, 18 мая, состоялся ответный поединок полуфинала Лиги Европы между Севильей и Ювентусом.

В первые 10 минут испанцы сразу поджали соперников к воротам и создали несколько опасных моментов, а всокре пришлось поработать и киперу Ювентуса. В целом первый тайм был очень ярким и динамичным, гости даже сумели отличиться, но гол не был засчитан.

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В концовке тайма произошел спорный инцидент, Куадрадо снес Торреса в собственной штрафной, но арбитр решил не назначать пенальти. Во втором тайме Севилья продолжила давить, но и Ювентус стал играть более агрессивно. Гости даже открыли счет, благодаря идеальному завершению Влаховича.

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А уже через 10 минут Сусо идеальным дальним ударом перевел игру в овертаймы. Ювентус, казалось, был близок к голу, но в итоге все-таки пустил мяч от Севильи в первом же овертайме. "Старая синьора" пошла в ва-банк, выпустив еще одного форварда, но отыграться уже не смогла. Севилья вновь сыграет в финале Лиги Европы.

Источник: Getty Images

Статистика матча Севилья - Ювентус 1/2 финала Лиги Европы

Севилья - Ювентус 2:1

Голы: Сусо, 71, Ламела, 95 - Влахович, 65

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 29 - 17

Удары в створ: 11 - 7

Фолы: 21 - 19

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 1.28

Севилья: Буну - Навас (Гомес, 106), Баде, Гудель, Акунья - Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 95), Оливер Торрес (Сусо, 62, Рекик, 118), Хиль (Монтиель, 100) - Эн-Несири.

Ювентус – Шченсны - Данило, Бремер, Гатти - Айлинг, Куадрадо (Милик, 106), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли, Фаджоли (Паредес, 41) - Кин (Влахович, 64).

Предупреждения: Акунья, 57, 115, Сусо, 117, Монтиель, 120+4 - Кин, 11 Данило, 105, Паредес, 117

Удаление: Акунья, 115