Легендарный трофей с Моуриньо и еще четыре: Все финалы Интера в Лиге чемпионов

Итальянский Интер пробился в финал Лиги чемпионов сезона-2022/23. Подопечные Симоне Индзаги удачно прошли групповой этап, а затем в плей-офф выбили Порту, Бенфику и Милан.

В полуфинальной игре как раз состоялось миланское дерби, в котором успешнее выступил Интер (3:0 по сумме двух матчей).

Благодаря победе над главным соперником "нерадзурри" вышли в финал главного европейского турнира. В истории это лишь шестой случай для команды.

ISPORT.ua вспоминает прошлые финалы Лиги чемпионов (Кубка чемпионов – старое название), в котором участвовали Интер.

Интер – Реал

Сезон: 1963/1964 (Кубок чемпионов)

Интер – Реал 3:1

Голы: (Маццола, 43, 77, Милани, 61 – Фело, 70)

Финальный поединок главного европейского турнира проходил в Вене (Австрия). Итальянский клуб сумел одолеть звездного соперника, в составе которого выступали Хосе Сантамария, Ференц Пушкаш, Альфредо Ди Стефано и другие. Героем у Интера стал Сандро Маццола, который оформил дубль, а также одним взятием отметился Аурелио Милани. У Реала забил Фело. Именно в 1964 году Интер выиграл свой первый главный еврокубковый трофей.

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Интер – Бенфика

Сезон: 1964/65 (Кубок чемпионов)

Интер – Бенфика 1:0

Гол: Жаир, 42

Уже в следующем году итальянский клуб сумел повторить свой успех, дойдя до финала, который проходил на стадионе Сан Сиро в Милане. Поддержка своих фанатов однозначно помогла "нерадзурри" победить, а единственный гол забил Жаир в концовке первого тайма. Отметим, что за Бенфику выступал легендарный Эйсбеио, однако он ничего не сумел сделать с обороной итальянцев.

Селтик – Интер

Сезон: 1966/67 (Кубок чемпионов)

Селтик – Интер 2:1

Голы: Геммелл, 62, Чалмерс, 85 – Маццола, 7 (пен.)

Интер пропустил один сезон, не сыграв в финале главного турнира, однако уже в 1967 вновь оказался в шаге от кубка. В решающей игре, которая проходила в Лиссабоне (Португалия), итальянцы играли с Селтиком. Уже на старте Маццола вывел свою команду вперед, но затем шотландцы переломили ход встречи. Сначала Геммелл забил, а в концовке Чалмерс принес титул Селтику. Возможно, португальская магия помешала Интеру выиграть трофей, вернув должок за обидное поражение за пару лет до этого.

Аякс – Интер

Сезон: 1971/72 (Кубок чемпионов)

Аякс – Интер 2:0

Голы: Кройфф, 48,77

Последний раз Интер играл в финале Кубка чемпионов в 1972 году, когда ему противостоял золотой состав Аякса. Встреча проходила в Нидерландах, что еще более осложняло задачу итальянцев. В совокупности факторов амстердамцы обыграли соперника, а героем стал легендарный Йохан Кройфф, забивший дважды.

Бавария – Интер

Сезон: 2009/10 (Лига чемпионов)

Бавария – Интер 0:2

Голы: Милито, 35, 70

Интер лишь раз доходил до финала Лиги чемпионов в новой истории. Под руководством Жозе Моуринью команда сокрушила несколько грандов на пути к трофею. В плей-офф были выбиты Челси, цска, Барселона, а в финале встретились с Баварией. Интер не показывал яркую или красочную игру, но у них был характер, дисциплина и огромное желание. Дубль Диего Милито позволил им выиграть Лигу чемпионов с первой попытки. В том же сезоне "нерадзурри" оформили требл – выиграли чемпионат Италии и Кубок Италии.

Напомним, что в финале этого розыгрыша соперником Интера станет Манчестер Сити, который в полуфинале прошел мадридский Реал.