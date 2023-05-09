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Победа Сити, итальянцы бросят вызов, Германия получит кубок: кто победит в еврокубках

ISPORT.ua предлагает ознакомиться с шансами команд на успех в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги конференций.
Сегодня, 08:30
Фавориты на победу в еврокубках / Getty Images
Фавориты на победу в еврокубках / Getty Images

Уже через несколько мгновений начнется решающая стадия для еврокубков. В Лиге чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций осталось по четыре команды, среди которых и есть победители турниров.

На предпоследней стадии остались лишь сильнейшие, которым осталось сделать пару шагов для завоевания трофея.

Сейчас в еврокубках суммарно осталось всего 12 команд, которые представляют разные страны: Англия – Манчестер Сити (ЛЧ), Вест Хэм (ЛК), Испания – Реал Мадрид (ЛЧ), Севилья (ЛЕ), Италия – Милан (ЛЧ), Интер (ЛЧ), Рома (ЛЕ), Ювентус (ЛЕ), Фиорентина (ЛК), Германия – Байер (ЛЕ), Нидерланды (ЛК) и Швейцария – Базель (ЛК).

Как мы видим, целых пять коллективов из Италии, которые выступают в разных турнирах. Также есть четкие фавориты из Англии и Испании, а также сенсация из Швейцарии.

Суперкомпьютер FiveThirtyEight благодаря специальному алгоритму выбрал фаворитов на победу. ISPORT предлагает ознакомиться с шансами команд на успех.

Лига чемпионов

  • Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

В первом полуфинале Лиги чемпионов сыграют два главных претендентов на победу: Реал, который имеет свою магию для выигрыша трофея, и Манчестер Сити с Хосепом Гвардиолой и компанией. В очном противостоянии фавориты англичане, как дома, так и на выезде (что удивительно). Суперкомпьютер оценивает шансы «горожан» на выход в финал – в 66%, что практически в два раза больше, чем у испанцев – 34%.

  • Милан (Италия) – Интер (Италия)

Миланское дерби – особо интересно, а в рамках еврокубка – это вообще удивительно и ярко. В дуэли главных команд Милана фаворитом на выход в финал является коллектив Симоне Индзаги. Забавно, что игры проводятся на одном стадионе, но в первой игре небольшим фаворитом является Милан, а во второй – Интер, но с большим преимуществом. В итоге же шансы Интера на выход в финале составляют – 57%, а у Милана – 43%.

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов:

  1. Манчестер Сити – 50%
  2. Реал Мадрид – 22%
  3. Интер – 16%
  4. Милан – 12%

Примечательно, что специальный алгоритм отдает свое предпочтение именно Манчестер Сити. У всех троих команд суммарный процент меньше, чем у англичан.

Лига Европы

  • Рома (Италия) – Байер (Германия)

Жозе Моуринью будет противостоять против своего бывшего подопечного Хаби Алонсо, который в дебютном сезоне довел команду до ½ финала еврокубка. Противостояние обещает быть жарким, но в двухмачтовом противостоянии фавориты именно хозяева. Суммарно же шансы на выход в финал у Байера – 54%, а у Ромы – 46%.

  • Ювентус (Италия) – Севилья (Испания)

Итальянский гранд переживает процесс реабилитации и изменений. Несмотря на это, именно они являются фаворитом на выход в финал. Конечно, у Севильи свои проблемы, но магия Лиги Европы всегда им помогала. Компьютер не учитывает магию, а лишь логику, так что по ней – Ювентус должен проходить дальше (54%), а Севилья постарается дать бой (46%).

Шансы команд на победу в Лиге Европы:

  1. Байер – 32%
  2. Рома – 25%
  3. Ювентус – 24%
  4. Севилья – 19%

В Лиге Европы у команд практические равные шансы, судя по алгоритму. Главный претендент – Байер, но и у других коллективов шансы неплохие.  

Лига конференций

  • Вест Хэм (Англия) – АЗ (Нидерланды)

Равные команды, но небольшое преимущество именно у Вест Хэма. Клуб, хоть и борется за выживание в АПЛ, но в турнире участвует достойно. Именно домашний поединок должен помочь англичанам, ведь в гостях по алгоритму шансы на все три исхода почти одинаковые. Суммарный процент на выход в финал у Вест Хэма – 59%, а у АЗ – 41%.

  • Фиорентина (Италия) – Базель (Швейцария)

Итальянский гранд однозначный фаворит. Алгоритм с огромным преимуществом верит в успех Фиорентины – 86%, а Базель может надеется только на чудо – 14%.

Шансы команд на победу в Лиге конференций:

  1. Фиорентина – 47%
  2. Вест Хэм – 31%
  3. АЗ – 19%
  4. Базель – 4%

Как мы видим, но фавориты полуфиналов и определят победителя. Возможно, АЗ или Базель удивят, но на это перспективы лучше именно у нидерландцев.

Еврокубковый сезон-2022/23 скоро закончится, но впереди все самое сочное и яркое. В ожидании сенсаций и чуда, а может все-таки суперкомпьютер окажется прав.

Дмитрий Данец


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