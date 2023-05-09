Победа Сити, итальянцы бросят вызов, Германия получит кубок: кто победит в еврокубках
Уже через несколько мгновений начнется решающая стадия для еврокубков. В Лиге чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций осталось по четыре команды, среди которых и есть победители турниров.
На предпоследней стадии остались лишь сильнейшие, которым осталось сделать пару шагов для завоевания трофея.
Сейчас в еврокубках суммарно осталось всего 12 команд, которые представляют разные страны: Англия – Манчестер Сити (ЛЧ), Вест Хэм (ЛК), Испания – Реал Мадрид (ЛЧ), Севилья (ЛЕ), Италия – Милан (ЛЧ), Интер (ЛЧ), Рома (ЛЕ), Ювентус (ЛЕ), Фиорентина (ЛК), Германия – Байер (ЛЕ), Нидерланды (ЛК) и Швейцария – Базель (ЛК).
Как мы видим, целых пять коллективов из Италии, которые выступают в разных турнирах. Также есть четкие фавориты из Англии и Испании, а также сенсация из Швейцарии.
Суперкомпьютер FiveThirtyEight благодаря специальному алгоритму выбрал фаворитов на победу. ISPORT предлагает ознакомиться с шансами команд на успех.
Лига чемпионов
- Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
В первом полуфинале Лиги чемпионов сыграют два главных претендентов на победу: Реал, который имеет свою магию для выигрыша трофея, и Манчестер Сити с Хосепом Гвардиолой и компанией. В очном противостоянии фавориты англичане, как дома, так и на выезде (что удивительно). Суперкомпьютер оценивает шансы «горожан» на выход в финал – в 66%, что практически в два раза больше, чем у испанцев – 34%.
- Милан (Италия) – Интер (Италия)
Миланское дерби – особо интересно, а в рамках еврокубка – это вообще удивительно и ярко. В дуэли главных команд Милана фаворитом на выход в финал является коллектив Симоне Индзаги. Забавно, что игры проводятся на одном стадионе, но в первой игре небольшим фаворитом является Милан, а во второй – Интер, но с большим преимуществом. В итоге же шансы Интера на выход в финале составляют – 57%, а у Милана – 43%.
Шансы команд на победу в Лиге чемпионов:
- Манчестер Сити – 50%
- Реал Мадрид – 22%
- Интер – 16%
- Милан – 12%
Примечательно, что специальный алгоритм отдает свое предпочтение именно Манчестер Сити. У всех троих команд суммарный процент меньше, чем у англичан.
Лига Европы
- Рома (Италия) – Байер (Германия)
Жозе Моуринью будет противостоять против своего бывшего подопечного Хаби Алонсо, который в дебютном сезоне довел команду до ½ финала еврокубка. Противостояние обещает быть жарким, но в двухмачтовом противостоянии фавориты именно хозяева. Суммарно же шансы на выход в финал у Байера – 54%, а у Ромы – 46%.
- Ювентус (Италия) – Севилья (Испания)
Итальянский гранд переживает процесс реабилитации и изменений. Несмотря на это, именно они являются фаворитом на выход в финал. Конечно, у Севильи свои проблемы, но магия Лиги Европы всегда им помогала. Компьютер не учитывает магию, а лишь логику, так что по ней – Ювентус должен проходить дальше (54%), а Севилья постарается дать бой (46%).
Шансы команд на победу в Лиге Европы:
- Байер – 32%
- Рома – 25%
- Ювентус – 24%
- Севилья – 19%
В Лиге Европы у команд практические равные шансы, судя по алгоритму. Главный претендент – Байер, но и у других коллективов шансы неплохие.
Лига конференций
- Вест Хэм (Англия) – АЗ (Нидерланды)
Равные команды, но небольшое преимущество именно у Вест Хэма. Клуб, хоть и борется за выживание в АПЛ, но в турнире участвует достойно. Именно домашний поединок должен помочь англичанам, ведь в гостях по алгоритму шансы на все три исхода почти одинаковые. Суммарный процент на выход в финал у Вест Хэма – 59%, а у АЗ – 41%.
- Фиорентина (Италия) – Базель (Швейцария)
Итальянский гранд однозначный фаворит. Алгоритм с огромным преимуществом верит в успех Фиорентины – 86%, а Базель может надеется только на чудо – 14%.
Шансы команд на победу в Лиге конференций:
- Фиорентина – 47%
- Вест Хэм – 31%
- АЗ – 19%
- Базель – 4%
Как мы видим, но фавориты полуфиналов и определят победителя. Возможно, АЗ или Базель удивят, но на это перспективы лучше именно у нидерландцев.
Еврокубковый сезон-2022/23 скоро закончится, но впереди все самое сочное и яркое. В ожидании сенсаций и чуда, а может все-таки суперкомпьютер окажется прав.
Дмитрий Данец