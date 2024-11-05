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Манчестер Юнайтед отложил решение по стадиону до следующего лета

"Красные дьяволы" хотят получить в свое распоряжение землю вокруг Олд Траффорд.
Сегодня, 12:57
Олд Траффорд / Getty Images
Олд Траффорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед отложил принятие окончательного решения о строительстве стадиона до следующего лета, сообщает The Telegraph.

Строительство нового стадиона на 100 000 мест будет ускорено, если манкунианцам удастся получить дополнительную землю вокруг своего нынешнего стадиона Олд Траффорд.

Совладельцы МЮ сэр Джим Рэтклифф и семья Глейзеров призывают целевую группу по регенерации Олд Траффорд, возглавляемую лордом Коу, быть как можно более "смелыми и отважными", максимально увеличив потенциальный эффект от строительства нового стадиона.

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Для варианта с новым стадионом в идеале потребуется земля, прилегающая к Олд Траффорд, которую занимает огромный железнодорожный грузовой терминал, перепрофилируемый в новый участок площадью 40,4 гектара.

Юнайтед хочет изучить все возможные варианты, чтобы максимально увеличить площадь, доступную клубу. И, как ожидается, клуб полностью поймет, сможет ли он этим заняться, не раньше следующей весны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Олд Траффорд

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