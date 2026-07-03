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Кличко прокомментировал решение Усика отказаться от чемпионских титулов

Поддержал Александра и назвал его великим чемпионом.
Сегодня, 13:47       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик и Владимир Кличко / Getty Images
Александр Усик и Владимир Кличко / Getty Images

Владимир Кличко поделился своими мыслями касательно решения Александра Усика отказаться от чемпионских титулов.

Напомним, что непобеждённый украинец прошёл значительную часть своей карьеры в рамках его промоутерской структуры K2.

Легенда супертяжёлого веса отметил, что подобное решение остаётся исключительно за чемпионом, и Усик как непобеждённый боксёр имеет полное право распоряжаться своей карьерой так, как считает нужным.

Также Кличко добавил, что, вероятно, украинец таким шагом стремится закрепить своё наследие в истории бокса и завершить карьеру на вершине, не потерпев ни одного поражения.

К слову, менеджер Уордли поделился информацией о будущем бое с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко Александр Усик

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