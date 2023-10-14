Журналист, начавший скандал со ставками, пообещал раскрыть еще имена

Фабрицио Корона, с которого начался скандал с незаконными ставками в итальянском футболе, пообещал раскрыть еще больше информации.

Напомним, ранее сразу три игрока сборной Италии были обвинены в незаконных ставках. Речь о Сандро Тонали, Николе Фаджоли и Николе Дзаньоло. Также Корона назвал имя Николы Залевски из Ромы.

На этом журналист не планирует останавливаться, он пообещал во вторник раскрыть еще больше имен, замешанных в незаконных азартных играх.

"Во вторник мы пришлем интервью и назовем остальные имена: всего понемногу. Есть еще кто-то из сборной? Да, есть еще президенты. Знаете, в чем проблема? Что эти игроки больны, игровая зависимость такая же зависимость, как Coca Cola.

Они эксплуатируются системой. Сначала они играют в слоты, блэкджек, потом приходят в игорные заведения и становятся жертвами преступного мира. Я знаю об этом и будет много других имен", - цитирует Корону GIFN.

Кроме того журналист даже назвал, кто является его источником. Это бывший игрок Интера Моуринью и близкий друг Марио Балотелли, называть конкретное имя Корона не стал.

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