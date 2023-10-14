iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Журналист, начавший скандал со ставками, пообещал раскрыть еще имена

Вскоре в итальянском футболе будет море проблем.
Сегодня, 14:18
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Фабрицио Корона, с которого начался скандал с незаконными ставками в итальянском футболе, пообещал раскрыть еще больше информации.

Напомним, ранее сразу три игрока сборной Италии были обвинены в незаконных ставках. Речь о Сандро Тонали, Николе Фаджоли и Николе Дзаньоло. Также Корона назвал имя Николы Залевски из Ромы.

На этом журналист не планирует останавливаться, он пообещал во вторник раскрыть еще больше имен, замешанных в незаконных азартных играх.

"Во вторник мы пришлем интервью и назовем остальные имена: всего понемногу. Есть еще кто-то из сборной? Да, есть еще президенты. Знаете, в чем проблема? Что эти игроки больны, игровая зависимость такая же зависимость, как Coca Cola.

Они эксплуатируются системой. Сначала они играют в слоты, блэкджек, потом приходят в игорные заведения и становятся жертвами преступного мира. Я знаю об этом и будет много других имен", - цитирует Корону GIFN.

Кроме того журналист даже назвал, кто является его источником. Это бывший игрок Интера Моуринью и близкий друг Марио Балотелли, называть конкретное имя Корона не стал.

Ранее также сообщалось, что Наполи нашел новый вариант на пост главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Риккардо займет место в Ред Булл в случае ухода Переса - источник Риккардо займет место в Ред Булл в случае ухода Переса - источник
Сразу три игрока сборной проведут юбилейные матчи в поединке против Северной Македонии Сразу три игрока сборной проведут юбилейные матчи в поединке против Северной Македонии
"Думал, что лучше бы я ушел": Итальянский форвард рассказал о предложениях из Саудовской Аравии "Думал, что лучше бы я ушел": Итальянский форвард рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024 Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов
Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 116:24
Риккардо займет место в Ред Булл в случае ухода Переса - источник
Евро-202415:56
Сразу три игрока сборной проведут юбилейные матчи в поединке против Северной Македонии
Европа15:50
"Думал, что лучше бы я ушел": Итальянский форвард рассказал о предложениях из Саудовской Аравии
Евро-202415:50
Украина - Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа15:31
Хавбек Ньюкасла намерен обратиться за помощью к психологу
Европа15:11
Украинская бригада арбитров назначена на матч отбора Евро-2024
Бокс15:02
"Он боится": Руис предположил, почему бой Джошуа - Уайлдер не состоится
Евро-202414:55
Матч Мальта - Украина будет судить датская бригада арбитров
Европа14:55
Зубков - в старте на матч Украина - Северная Македония
Евро-202414:32
"Настроение боевое": Зинченко рассказал о готовности Украины к матчу с Северной Македонией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK