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Наполи попробует пригласить титулованного аргентинского специалиста

Марсело Гальярдо не прочь испытать свои силы в Италии.
Сегодня, 12:06
Марсело Гальярдо / Getty Images
Марсело Гальярдо / Getty Images

Аурелио Де Лаурентис нашел еще один вариант для своего клуба, им стал экс-наставник Ривер Плейта Марсело Гальярдо, пишет ITASportPress.

47-летний аргентиниц стал легендой Ривер Плейта, проведя у руля клуба восемь лет и выиграв четырнадцать трофеев. В 2022 году Гальярдо ушел в отставку.

Не так давно за аргентинцем гонялась Севилья, но получила отказ. А сейчас итальянская пресса утверждает, что Де Лаурентис получил от тренера устное согласие возглавить Наполи.

Ранее неаполитнцы хотели заполучить Конте, но тот решил продолжить свой отпуск. Однако недавно итальянец намекнул на свое скорое возвращение в футбол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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