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Конте: Когда я вернусь, всем остальным будет тяжело

Итальянец, похоже, начинает подыскивать себе работу.
Сегодня, 10:54
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте начинает готовить европейский футбол к своему возвращению.

Напомним, что с сезон-2022/23 итальянский специалист находится без работы после ухода из Тоттенхэма. А в последние время его имя постоянно всплывает в связи со всеми тренерскими перестановками в топ-клубах.

Не так давно итальянец мог возглавить Наполи, однако Антонио решил еще немного провести с семьей. 

При этом Конте не стесняется делать громкие заявления. Так, специалист пообещал, что по возвращении будет готов дать бой кому угодно.

"Когда я вернусь, всем остальным будет очень трудно... Я буду готов дать бой.

После Тоттенхэмаи я пообещал посвятить время семье, это выбор стиля жизни. А однажды я хотел бы тренировать команду, которая недавно выигрывала что-либо", - приводит слова Конте Фабрицио Романо.

Ранее Forbes назвал самых высооплачиваемых футболистов сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Конте

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