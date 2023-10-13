Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов сезона

Авторитетное издание Forbes назвало топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов за текущий игровой год.

Так, первое место вполне ожидаемо занял Криштиану Роналду, чей счет пополнился 260 млн долларов. А вот Лео Месси получил почти вдвое меньше - лишь 135 млн долларов.

Бывшие партнеры аргентинца Неймар и Мбаппе даже вдвоем не смогли догнать Роналду, получив 112 и 110 млн долларов соответственно.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов сезона:

Криштиану Роналду (Ан-Наср)– 260 млн долларов (в спорте – 200 млн, за пределами спорта – 60 млн) Лионель Месси (Интер Майами) – 135 млн долларов (65+70 млн) Неймар (Аль-Хилаль) – 112 млн долларов (80+32 млн) Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 110 млн долларов (90+20 млн) Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 106 млн долларов (100+6 млн) Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 58 млн долларов (46+12 млн) Мохамед Салах (Ливерпуль) – 53 млн долларов (35+18 млн) Садьо Мане (Аль-Наср) – 52 млн долларов (48+4 млн) Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 39 млн долларов (35+4 млн) Харри Кейн (Бавария) – 36 млн долларов (26+10 млн)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!