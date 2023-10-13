Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов сезона
Роналду вне конкуренции.
Авторитетное издание Forbes назвало топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов за текущий игровой год.
Так, первое место вполне ожидаемо занял Криштиану Роналду, чей счет пополнился 260 млн долларов. А вот Лео Месси получил почти вдвое меньше - лишь 135 млн долларов.
Бывшие партнеры аргентинца Неймар и Мбаппе даже вдвоем не смогли догнать Роналду, получив 112 и 110 млн долларов соответственно.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов сезона:
- Криштиану Роналду (Ан-Наср)– 260 млн долларов (в спорте – 200 млн, за пределами спорта – 60 млн)
- Лионель Месси (Интер Майами) – 135 млн долларов (65+70 млн)
- Неймар (Аль-Хилаль) – 112 млн долларов (80+32 млн)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 110 млн долларов (90+20 млн)
- Карим Бензема (Аль-Иттихад) – 106 млн долларов (100+6 млн)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 58 млн долларов (46+12 млн)
- Мохамед Салах (Ливерпуль) – 53 млн долларов (35+18 млн)
- Садьо Мане (Аль-Наср) – 52 млн долларов (48+4 млн)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 39 млн долларов (35+4 млн)
- Харри Кейн (Бавария) – 36 млн долларов (26+10 млн)
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