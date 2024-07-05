Аталанта вернула в Серию А игрока сборной Италии

Аталанта на своем официальном сайте объявила о переходе третьего летнего новичка, которым стал Николо Дзаньоло.

"Богиня" договорилась с Галатасараем об аренде 25-летнего хавбека, которая обошлась итальянскому клубу в 6,4 миллиона евро.

У Аталанты будет право выкупа футболиста. К тому же, бергамаски могут быть вынуждены выкупить Дзаньоло, если будут выполнены определенные условия.

Bentornato in Italia, benvenuto a Bergamo Nicolò 👋



Welcome back to Italy, welcome to Bergamo Nicolò 🖤💙#Zaniolo | #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/j84VM0Wgdf — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 5, 2024

Весь прошедший сезон итальянец провел на правах аренды в Астон Вилле. На его счету три гола в 40 матчах, однако в сумме он отыграл всего 1363 минуты.

В конце сезона-2023/24 Дзаньоло получил перелом плюсневой кости, из-за чего он не попал в заявку сборной Италии на Евро-2024.

Ранее стало известно, что форвард сборной Испании также может вернуться в Серию А, где на него претендует Милан.

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