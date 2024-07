Аталанта вернула в Серию А игрока сборной Италии

Bentornato in Italia, benvenuto a Bergamo Nicolò 👋 Welcome back to Italy, welcome to Bergamo Nicolò 🖤💙 #Zaniolo | #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/j84VM0Wgdf

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...