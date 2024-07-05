Мората может вернуться в Италию, но не в Ювентус

Агент футболиста ведет переговоры с командой, которой очень нужен форвард.

Несколькими днями ранее Альваро Мората сообщил о том, что он намерен остаться в Атлетико. Однако он все-таки может сменить клубную прописку.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, на 31-летнего форварда претендует Милан, который уже ведет переговоры с его агентом Хуанма Лопесом.

По информации источника, Мората запросил контракт до лета 2027 года с опцией продления еще на год и зарплатой 5 миллионов евро в год.

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Также сообщается, что ранее Альваро отклонил предложение из Саудовской Аравии ради того, чтобы остаться в Европе. Если бы он согласился на переезд, он получил бы двухлетний контракт с зарплатой в 18 миллионов в год.

Напомним, что "россонери" остались без номинального центрфорварда после того, как Оливье Жиру перешел в Лос-Анджелес по окончанию сезона-2023/24.

Ранее советник владельца Милана Златан Ибрагимович выступил с заявлением относительно лидеров команды, на которых претендуют другие коллективы.

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