История с Довбиком завершена: Форвард Атлетико выступил с заявлением о своем будущем
Мората остается в стане "матрасников".
Нападающий Альваро Мората подтвердил, что не будет покидать Атлетико, заявив об этом в соцсетях.
Официальный аккаунт клуба поддержал его пост. 31-летний испанец отклонил предложения из Саудовской Аравии и сообщил руководству о своем решении остаться.
Мората играл за клуб с 2019 по 2020 годы и с 2022 года, но пока не выиграл с ним трофеев.
Ранее сообщалось, что переход Довбика в топ-клуб Испании сорвался.
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