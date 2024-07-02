История с Довбиком завершена: Форвард Атлетико выступил с заявлением о своем будущем

Нападающий Альваро Мората подтвердил, что не будет покидать Атлетико, заявив об этом в соцсетях.

Официальный аккаунт клуба поддержал его пост. 31-летний испанец отклонил предложения из Саудовской Аравии и сообщил руководству о своем решении остаться.

Мората играл за клуб с 2019 по 2020 годы и с 2022 года, но пока не выиграл с ним трофеев.

Ранее сообщалось, что переход Довбика в топ-клуб Испании сорвался.

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