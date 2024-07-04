Ибрагимович выступил с заявлением касаемо будущего лидеров Милана

Советник Милана по спортивным вопросам Златан Ибрагимович высказался о будущем сразу нескольких важный игроков команды.

"Они останутся. Мэньян, Тео, а также Леау остаются.

Они являются одними из самых сильных игроков на своих позициях, у них есть контракты с нами. Они счастливы, а нам не нужно их продавать.

Благодаря работе на протяжении последних двух лет, у нас есть шанс привлечь сильных игроков и развиваться.

В ситуации Майка и Тео все возможно. Об их требованиях я не знаю, возможно, вы знаете больше меня. Мы посмотрим на ситуацию и оценим ее. Всё возможно".

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"С тех пор как пришел RedBird, результаты положительные, и это дает нам возможность больше расширяться, делать больше в финансовом плане.

Есть рынок, на котором можно работать, молодежь до 23 лет, Примавера. Все это позволяет делать все это. Если кто-то приходит ко мне и говорит, что не хочет здесь больше быть, это проблема - человек без амбиций не должен здесь быть. Но Майк и Тео очень счастливы, они творили историю и должны продолжать ее творить", – сказал Ибрагимович в интервью Milan News.

Напомним, Милан наперен продлить контакты с Меньяном, Эрнандесом и Леау этим летом.

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