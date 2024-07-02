Милан пытается договориться о трансфере защитника Тоттенхэма

С самим футболистом итальянский коллектив уже договорился.

Милан работает над тем, чтобы оформить первых входящий летний трансфер.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, "россонери" работают над переходом правого защитника Тоттенхэма Эмерсона Рояла.

По информации источника, итальянцы связались с окружением 25-летнего бразильца. Между сторонами уже есть определенная база для заключения личного контракта.

Теперь дело за достижением договоренности между клубами - нужно время, чтобы прийти к общему знаменателю относительно суммы трансфера.

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В прошедшем сезоне Эмерсон Роял принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя предупреждениями.

Ранее стало известно, что Милан интересуется защитником Челси, который может повторить путь Фикайо Томори.

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