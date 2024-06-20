Милан задумался о подписании экс-форварда Барселоны

Итальянский клуб разработал несколько запасных вариантов, если сорвется сделка по Джошуа Зиркзее.

После ухода Оливье Жиру Милан занялся поисками нового центрфорварда.

Главным кандидатом на пополнение состава "россонери" считается нападающий Болоньи Джошуа Зиркзее. Однако, пока переговоры о трансфере нидерландца застопорились, Милан решил подготовить план Б.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "дьяволы" раздумывают над тем, чтобы подписать соотечественника Зиркзее, а именно Мемфиса Депая.

Форвард Атлетико покинет Мадрид в статусе свободного агента 1 июля, так что он может достаться итальянцам бесплатно (не считая подписного бонуса и агентских выплат).

При этом также отмечается, что 30-летний нидерландец может присоединиться к команде Паулу Фонсеки вне зависимости от трансфера Зиркзее.

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Еще одним запасным вариантом считается Эрмедин Демирович из Аугсбурга. Однако его переход состоится только в случае срыва сделки с Болоньей. Немецкий коллектив оценивает 26-летнего боснийца в 25 миллионов евро.

Не стоит забывать, что Милан продолжает следить за Артемом Довбиком. Представители "россонери" наблюдали за игрой форварда сборной Украины в матче Евро-2024 против сборной Румынии (0:3).

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