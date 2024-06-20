Милан задумался о подписании экс-форварда Барселоны
После ухода Оливье Жиру Милан занялся поисками нового центрфорварда.
Главным кандидатом на пополнение состава "россонери" считается нападающий Болоньи Джошуа Зиркзее. Однако, пока переговоры о трансфере нидерландца застопорились, Милан решил подготовить план Б.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "дьяволы" раздумывают над тем, чтобы подписать соотечественника Зиркзее, а именно Мемфиса Депая.
Форвард Атлетико покинет Мадрид в статусе свободного агента 1 июля, так что он может достаться итальянцам бесплатно (не считая подписного бонуса и агентских выплат).
При этом также отмечается, что 30-летний нидерландец может присоединиться к команде Паулу Фонсеки вне зависимости от трансфера Зиркзее.
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Еще одним запасным вариантом считается Эрмедин Демирович из Аугсбурга. Однако его переход состоится только в случае срыва сделки с Болоньей. Немецкий коллектив оценивает 26-летнего боснийца в 25 миллионов евро.
Не стоит забывать, что Милан продолжает следить за Артемом Довбиком. Представители "россонери" наблюдали за игрой форварда сборной Украины в матче Евро-2024 против сборной Румынии (0:3).
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