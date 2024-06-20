iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан задумался о подписании экс-форварда Барселоны

Итальянский клуб разработал несколько запасных вариантов, если сорвется сделка по Джошуа Зиркзее.
Сегодня, 22:55
Мемфис Гриззлис / Getty Images
Мемфис Гриззлис / Getty Images

После ухода Оливье Жиру Милан занялся поисками нового центрфорварда.

Главным кандидатом на пополнение состава "россонери" считается нападающий Болоньи Джошуа Зиркзее. Однако, пока переговоры о трансфере нидерландца застопорились, Милан решил подготовить план Б.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, "дьяволы" раздумывают над тем, чтобы подписать соотечественника Зиркзее, а именно Мемфиса Депая.

Форвард Атлетико покинет Мадрид в статусе свободного агента 1 июля, так что он может достаться итальянцам бесплатно (не считая подписного бонуса и агентских выплат).

При этом также отмечается, что 30-летний нидерландец может присоединиться к команде Паулу Фонсеки вне зависимости от трансфера Зиркзее.

Читай также: Милан отказался от подписания легендарного защитника Боруссии Дортмунд

Еще одним запасным вариантом считается Эрмедин Демирович из Аугсбурга. Однако его переход состоится только в случае срыва сделки с Болоньей. Немецкий коллектив оценивает 26-летнего боснийца в 25 миллионов евро.

Не стоит забывать, что Милан продолжает следить за Артемом Довбиком. Представители "россонери" наблюдали за игрой форварда сборной Украины в матче Евро-2024 против сборной Румынии (0:3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Мемфис Депай

Статьи по теме

Милан отказался от подписания легендарного защитника Боруссии Дортмунд Милан отказался от подписания легендарного защитника Боруссии Дортмунд
Аталанта объявила о переходе хавбека Милана Аталанта объявила о переходе хавбека Милана
Аталанта согласилась на условия Милана по выкупу де Кетеларе Аталанта согласилась на условия Милана по выкупу де Кетеларе
Милан намерен переманить к себе полузащитника Ювентуса Милан намерен переманить к себе полузащитника Ювентуса
Помочь журналистам

Видео

Осторожная ничья Дании и Англии в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Осторожная ничья Дании и Англии в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

НБА23:16
Редик согласился возглавить Лейкерс
Евро-202423:02
"Хочу смотреть вперед, на Словакию": Зинченко отказался вспоминать провал в матче с Румынией
Европа22:55
Милан задумался о подписании экс-форварда Барселоны
Евро-202422:35
"Всегда считал Словакию сильной командой": Ребров оценил ближайшего соперника на Евро-2024
НБА22:22
Новый Орлеан пытается избавиться от одного из своих звездных игроков
Евро-202421:58
Осторожная ничья Дании и Англии в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Евро-202421:50
Испания - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Формула 121:30
Пилот Формулы-1 выразил заинтересованность в участии в 24 часах Ле-Мана
Евро-202421:28
Евро-2024: ничьи Словении с Сербией и Дании с Англией, Испания будет противостоять Италии
НБА21:06
Полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-игрока и брата чемпиона НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK