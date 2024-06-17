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Милан отказался от подписания легендарного защитника Боруссии Дортмунд

Матс Хуммельс не интересен "россонери", но имеет другой вариант в Италии.
Сегодня, 08:59
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Милан не рассматривает возможность подписания защитника Боруссии Дортмунд Матса Хуммельса, который по окончании сезона станет свободным агентом.

Агент 35-летнего футболиста предложил своего клиента "россонери", но получил отказ, поскольку клуб не заинтересован в игроке подобного профиля, сообщает Sky Sport.

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Также услуги Хуммельса были предложены Роме, которая пока рассматривает целесообразность подписания игрока, учитывая комиссионные и заработную плату защитника.

В своем последнем сезоне за Боруссию Д Хуммельс провел 40 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Напомним, ранее Аталанта объявила о переходе хавбека Милана.

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