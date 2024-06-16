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Еще один итальянский гранд претендует на Хуммельса

Рома попробует убедить немца.
Сегодня, 12:42
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Представители Ромы связались с окружением Матса Хуммельса, пишет Calciomercato.

Напомним, что опытный защитник станет свободным агентом после того, как покинет дортмундскую Боруссию. Сейчас Хуммельс открыт для вариантов.

Считалось, что защитник, вероятно, станет игроком Милана, однако теперь "россонери" придется посоревноваться с Ромой.

Как пишет издание, Де Росси попросил клуб подписать ему пятерых игроков, среди которых есть и центральный защитник. И Хуммельс идеально подходит под требования тренера.

Ранее также сообщалось, что Ювентус попробует выкупить вингера МЮ.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Матс Хуммельс

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