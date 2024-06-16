Ювентус переключился на другого игрока Манчестер Юнайтед

Ювентус намерен начать переговоры с Манчестер Юнайтед касательно Джейдона Санчо, пишет JuventusNews24.

Напомним, ранее "бьянконери" интересовались Мэйсоном Гринвудом, но так и не смогли договориться с МЮ о подходящей цене. А потому решили попытать счастья с Санчо.

Издание пишет, что манкунианцы запросили за Гринвуда около 50 млн евро, при этом, как сообщалось ранее, Санчо клуб оценивает в примерно такую же сумму.

Кроме того, Ювентус хотел бы, чтобы МЮ продолжал платить часть зарплаты Санчо, если трансфер удастся совершить, на что совсем мало вероятности.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал внутреннее обсуждение трансфера защитника Баварии.

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