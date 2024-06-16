iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус переключился на другого игрока Манчестер Юнайтед

"Бьянконери" проведут переговоры и по Джейдону Санчо.
Сегодня, 10:07
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Ювентус намерен начать переговоры с Манчестер Юнайтед касательно Джейдона Санчо, пишет JuventusNews24.

Напомним, ранее "бьянконери" интересовались Мэйсоном Гринвудом, но так и не смогли договориться с МЮ о подходящей цене. А потому решили попытать счастья с Санчо.

Издание пишет, что манкунианцы запросили за Гринвуда около 50 млн евро, при этом, как сообщалось ранее, Санчо клуб оценивает в примерно такую же сумму.

Кроме того, Ювентус хотел бы, чтобы МЮ продолжал платить часть зарплаты Санчо, если трансфер удастся совершить, на что совсем мало вероятности.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал внутреннее обсуждение трансфера защитника Баварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

Статьи по теме

МЮ окончательно решил продать Санчо МЮ окончательно решил продать Санчо
Манчестер Юнайтед обсудит с Санчо его судьбу в клубе перед предсезонкой Манчестер Юнайтед обсудит с Санчо его судьбу в клубе перед предсезонкой
Полноценный трансфер Санчо в Боруссию Д маловероятен из-за условий Манчестер Юнайтед Полноценный трансфер Санчо в Боруссию Д маловероятен из-за условий Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед установил окончательный ценник на Санчо Манчестер Юнайтед установил окончательный ценник на Санчо
Помочь журналистам

Видео

Плей-офф НХЛ: Эдмонтон разгромил Флориду и одержал первую победу в серии
Плей-офф НХЛ: Эдмонтон разгромил Флориду и одержал первую победу в серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа12:05
Топ-клуб АПЛ включился в гонку за Довбиком
Другие страны11:41
"Я бы никогда не предал бразильский футбол": Роналдиньо объяснил свою критику национальной команды
Евро-202411:31
Защитник сборной Италии - о матче с Албанией: Начали так плохо, как только могли
Другие страны11:02
Тренер сборной Нигерии покинул пост после конфликта с главной звездой команды
Евро-202410:55
Бельгия - Словакия: онлайн матча чемпионата Европы-2024 17.06.2024
Евро-202410:35
Модрич - о поражении Испании: Это был один из тех матчей, когда ничего не получается
Евро-202410:24
Австрия - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа10:07
Ювентус переключился на другого игрока Манчестер Юнайтед
Евро-202409:59
"До столовой могу дойти": Миколенко рассказал о своем самочувствии после травмы
Бокс09:45
Гвоздик нанес существенно больше ударов, чем Бенавидес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK