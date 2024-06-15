Манчестер Юнайтед обсуждает подписание защитника Баварии
Эрик тен Хаг хочет заполучить Маттейса де Лигта.
В Манчестер Юнайтед обсуждают вариант с подписанием защитника Баварии Маттейса де Лигта, пишет Флориан Плеттенберг.
Очевидно, что идея принадлежит Эрику тен Хагу, который работал с защитником в Аяксе. Однако остальное руководство клуба пока не уверено в кандидатуре нидерландца.
На текущий момент МЮ не планирует предпринимать какие-либо шаги, сосредоточившись на сборе информации.
Клуб ожидает, что трансфер защитника обойдется им в 50 млн евро. Учитывая, намерения сэра Рэтклиффа, трансфер будет отменен, если Бавария затребует больше.
Ранее также сообщалось, что тен Хаг недоволен своим самым дорогим подписанием.
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