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Манчестер Юнайтед обсуждает подписание защитника Баварии

Эрик тен Хаг хочет заполучить Маттейса де Лигта.
Сегодня, 00:27
Маттейс Де Лигт / Getty Images
Маттейс Де Лигт / Getty Images

В Манчестер Юнайтед обсуждают вариант с подписанием защитника Баварии Маттейса де Лигта, пишет Флориан Плеттенберг.

Очевидно, что идея принадлежит Эрику тен Хагу, который работал с защитником в Аяксе. Однако остальное руководство клуба пока не уверено в кандидатуре нидерландца.

На текущий момент МЮ не планирует предпринимать какие-либо шаги, сосредоточившись на сборе информации.

Клуб ожидает, что трансфер защитника обойдется им в 50 млн евро. Учитывая, намерения сэра Рэтклиффа, трансфер будет отменен, если Бавария затребует больше.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг недоволен своим самым дорогим подписанием.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маттейс Де Лигт

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