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Тен Хаг разочарован своим самым дорогим подписанием в Манчестер Юнайтед

Под конец сезона Антони доставалось больше остальных от тренера.
Вчера, 17:15
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед разочарован игрой Антони, пишет The Athletic.

Издание утверждает, что под конец сезона бразильцу больше всех доставалось от тренера, который в ярости от того, что вингер не оправдывает ожидания.

В раздевалке тен Хаг дважды при всех отчитывал Антони за то, что тот не слушает тренерские инструкции, а после матча с Эвертоном бразилец вовсе был подавлен разносом от главного тренера.

Тен Хаг считает, что может быть мягким с игроками, иначе это приведет к утрате его авторитета. К тому же Антони подвел его после того, как тренер защищал его в течение всего сезона, включая и дело о домашнем насилии.

Напомним, что в прошлом сезоне Антони сыграл 38 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед модернизирует тренировачную базу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

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