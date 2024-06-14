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Манчестер Юнайтед потратит 50 миллионов на модернизацию тренировочной базы

По завершению ремонтных работ одну проблему из всем известного интервью Криштиану Роналду можно будет вычеркнуть.
Вчера, 16:59
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о будущих работах по модернизации тренировочного комплекса Кэррингтон.

На следующей неделе начнутся работы по модернизации здания первой мужской команды, уделяя особое внимание созданию высокоэффективной среды сотрудничества для игроков и персонала.

Проект стоимостью 50 миллионов фунтов приведет к реконструкции всех частей здания, чтобы создать "футбольный комплекс мирового класса с позитивной культурой, способствующей будущему успеху".

Источник: Манчестер Юнайтед

Источник: Манчестер Юнайтед

Источник: Манчестер Юнайтед

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Руководить проектом было поручено архитектурному бюро Foster + Partners, возглавляемому уроженцем Манчестера лордом Норманом Фостером.

Foster + Partners имеет богатую историю проектирования новаторских футбольных стадионов и арен. Бюро отвечало за реконструкцию стадиона Уэмбли и дизайн стадиона Лусаил в Катаре – центрального элемента чемпионата мира 2022 года.

Ремонтные работы начнутся в понедельник, 17 июня, и, как ожидается, продлятся в течение сезона-2024/25.

Первоначальное внимание будет уделено спортивному залу, медицинским помещениям, зонам питания и восстановления с упором в дизайне на создание большего пространства.

Остальная часть территории Кэррингтона будет подвергнута временной адаптации, чтобы игроки и персонал могли эффективно работать в новом сезоне, несмотря на ремонтные работы.

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