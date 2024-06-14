Манчестер Юнайтед потратит 50 миллионов на модернизацию тренировочной базы

По завершению ремонтных работ одну проблему из всем известного интервью Криштиану Роналду можно будет вычеркнуть.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о будущих работах по модернизации тренировочного комплекса Кэррингтон.

На следующей неделе начнутся работы по модернизации здания первой мужской команды, уделяя особое внимание созданию высокоэффективной среды сотрудничества для игроков и персонала.

Проект стоимостью 50 миллионов фунтов приведет к реконструкции всех частей здания, чтобы создать "футбольный комплекс мирового класса с позитивной культурой, способствующей будущему успеху".

Источник: Манчестер Юнайтед

Источник: Манчестер Юнайтед

Источник: Манчестер Юнайтед

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Руководить проектом было поручено архитектурному бюро Foster + Partners, возглавляемому уроженцем Манчестера лордом Норманом Фостером.

Foster + Partners имеет богатую историю проектирования новаторских футбольных стадионов и арен. Бюро отвечало за реконструкцию стадиона Уэмбли и дизайн стадиона Лусаил в Катаре – центрального элемента чемпионата мира 2022 года.

Ремонтные работы начнутся в понедельник, 17 июня, и, как ожидается, продлятся в течение сезона-2024/25.

Первоначальное внимание будет уделено спортивному залу, медицинским помещениям, зонам питания и восстановления с упором в дизайне на создание большего пространства.

Остальная часть территории Кэррингтона будет подвергнута временной адаптации, чтобы игроки и персонал могли эффективно работать в новом сезоне, несмотря на ремонтные работы.

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