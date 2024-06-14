"Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024
В пятницу, 14 июня, стартует долгожданный чемпионат Европы 2024 года, который в Мюнхене на Альянц Арене откроют сборные Германии и Шотландии.
По случаю проведения международного турнира Манчестер Юнайтед, который будет иметь своих представителей на турнире, решил провести опрос среди бывших игроков клуба.
Так, "красные дьяволы" решили написать в социальных сетях Димитару Бербатову, Хуану Мате, Нани, Рио Фердинанду, Патрису Эвра, Филу Невиллу, Микаэлю Сильвестру и Бастиану Швайнштайгеру, спросив их, кто выиграет Евро-2024.
Бербатов: "Настало время Англии".
Мата: "Испания!".
Нани: "Португалия, конечно же".
Фердинанд: "Англия!!!".
Эвра: "Франция! Хахаха",
Невилл: "Англия (обыграет в финале) Францию".
Сильвестр: "Ремейк 2016 года, но в этот раз Франция заберет кубок с собой".
Швайнштайгер: "Я надеюсь на финал Германия - Англия. И, конечно, Германия выиграет финал - в серии пенальти".
Напомним, что редакторы ISPORT сделали собственный прогноз чемпионата Европы-2024: были определены лучшие сборные и игроки, команды, которые разочаруют, и игроки, которые могут заявить о себе.
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