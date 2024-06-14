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"Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024

Экс-манкунианцы поделились своими мнениями о том, кто же станет чемпионом Европы.
Вчера, 11:34
Евро-2024 / Getty Images
Евро-2024 / Getty Images

В пятницу, 14 июня, стартует долгожданный чемпионат Европы 2024 года, который в Мюнхене на Альянц Арене откроют сборные Германии и Шотландии.

По случаю проведения международного турнира Манчестер Юнайтед, который будет иметь своих представителей на турнире, решил провести опрос среди бывших игроков клуба.

Так, "красные дьяволы" решили написать в социальных сетях Димитару Бербатову, Хуану Мате, Нани, Рио Фердинанду, Патрису Эвра, Филу Невиллу, Микаэлю Сильвестру и Бастиану Швайнштайгеру, спросив их, кто выиграет Евро-2024.

Бербатов: "Настало время Англии".

Источник: Манчестер Юнайтед

Мата: "Испания!".

Источник: Манчестер Юнайтед

Нани: "Португалия, конечно же".

Источник: Манчестер Юнайтед

Фердинанд: "Англия!!!".

Источник: Манчестер Юнайтед

Эвра: "Франция! Хахаха",

Источник: Манчестер Юнайтед

Невилл: "Англия (обыграет в финале) Францию".

Источник: Манчестер Юнайтед

Сильвестр: "Ремейк 2016 года, но в этот раз Франция заберет кубок с собой".

Источник: Манчестер Юнайтед

Швайнштайгер: "Я надеюсь на финал Германия - Англия. И, конечно, Германия выиграет финал - в серии пенальти".

Источник: Манчестер Юнайтед

Напомним, что редакторы ISPORT сделали собственный прогноз чемпионата Европы-2024: были определены лучшие сборные и игроки, команды, которые разочаруют, и игроки, которые могут заявить о себе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед чемпионат Европы

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