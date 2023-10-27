Хавбек Астон Виллы никогда не ставил на футбол

Николо Дзаньоло избежит наказания, ведь он никогда не ставил на футбол, пишет Sky Sports.

Игрок Астон Виллы сегодня провел беседу с прокурором Турина Мануэлой Педроттой. Он признался, что играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах.

Однако в то же время игрок отрицает, что когда-либо ставил на футбол. Таким образом, хавбек сумеет избежать дисквалификации, в отличие от своих соотечтсевенников.

"Нет никаких доказательств того, что Дзаньоло мог делать ставки на футбольные матчи. Он признал, что время от времени играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах", – сказано в заявлении.

Однако Николо все еще могут отправить на лечение, если у игрока подтвердится лудомания.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл не получал подтверждения бана Тонали.

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