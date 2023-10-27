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Наставник Ньюкасла: Мы не получали подтверждения дисквалификации Тонали

Эдди Хау заявил, что Сандро может сыграть в завтрашнем матче.
Сегодня, 12:27
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Рулевой английского Ньюкасла Эдди Хау прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Сандро Тонали.

Наставник "сорок" заявил, что клуб еще не получил официального подтверждения отстранения их футболиста.

"Мы еще ничего не получили от итальянских властей на данный момент, поэтому Сандро Тонали готовится к завтрашнему матчу! Он поедет с нами, и пока он имеет большой шанс сыграть завтра", - сказал английский специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что Тонали дисквалифцируют практически на год

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Сандро Тонали

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