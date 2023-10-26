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Тонали получил практически годичную дисквалификацию из-за ставок - Романо

Итальянец не только досрочно завершит сезон, а еще и пропустит чемпионат Европы-2024.
Вчера, 14:58
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Один из главных действующих лиц недавнего скандала, связанного со ставками, получит много свободного времени.

Как сообщает Фабрицио Романо, хавбек Ньюкасла Сандро Тонали получил свое наказание в виде 10-месячной дисквалификации. К тому же он будет вынужден на протяжении 8 месяцев проходить реабилитацию для лудоманов.

Дисквалификация распространяется на все активности, связанные с футболом. Таким образом, Тонали не только больше не сыграет в нынешнем сезоне, а еще и пропустит будущий чемпионат Европы-2024.

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Напомним, что Сандро Тонали принял участие в матче Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии. Однако даже он не помог Ньюкаслу избежать поражения от "шмелей".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Сандро Тонали

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