Ньюкасл Юнайтед - Боруссия Дортмунд: обзор и результат матча Лиги чемпионов

В рамках третьего тура Лиги чемпионов Ньюкасл на своем поле сыграл с Боруссией Дортмунд.

Команды активно начали поединок, обменявшись голевыми моментами уже на старте. Сперва Дониелл Мален получил мяч в штрафной площадке и отправлял его в левый нижний угол ворот, но с его ударом справился Ник Поуп.

Практически сразу после этого в правый нижний угол ворот Боруссии пытался забить Энтони Гордон, но и тут вратарь в лице Грегора Кобеля оказался сильнее.

После этого было еще два момента у "шмелей". Мален и Фюлькруг поочередно пытались пробить Поупа, но ударами по центру ворот справиться с английским голкипером вряд-ли возможно.

В концовке первого тайма коллектив Эдина Терзича наконец дожал своего оппонента. Нико Шлоттербек навесил на Феликса Нмечу, который и открыл счет в матче.

После перерыва команды были уже не такими активными. За 45 минут было лишь два шанса у Каллума Уилсона, сперва он на 57 минуте пробил прямо в руки Грегору Кобелю, а на 87 головой попал в перекладину.

Статистика матча Лиги чемпионов Ньюкасл - Боруссия Дортмунд

Ньюкасл - Боруссия Дортмунд 0:1.

Голы: Нмеча, 45+1

xG: 0.99 - 1.99

Удары: 9 - 12

Удары в створ: 3 - 5

Владение мячом: 59% - 41%

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