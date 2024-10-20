Сокол завершил выступления в Континентальном кубке, проиграв и третий матч

В воскресенье, 20 октября, киевский Сокол провел свой третий и последний матч второго раунда Континентального кубка.

Еще после второго тура столичный коллектив потерял какие-либо шансы на проход в следующую стадию, потерпев два поражения от итальянского Риттнера (4:5) и словенского Есенице (2:5).

Последним соперником украинцев стал хорватский Сисак. И, к сожалению фанатов Сокола, их любимая команда не смогла уйти на мажорной ноте, проиграв и этот поединок.

Хотя начиналось для киевлян все очень хорошо, ведь уже на четвертой минуте Руслан Ромашенко реализовал большинство. Но еще до конца первого периода соперник вышел вперед, забросив две шайбы.

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На старте второго периода Сисак увеличил свой отрыв, который Никита Сидоренко на старте третьего сократил. Однако последнее слово все же было за гостями, которые поставили точку в этой игре своей четвертой шайбой.

Сокол (Украина) - Сисак (Хорватия) 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

1:0 - Ромашенко, 4 (большинство)

1:1 - Досталек, 10

1:2 - Миккола, 20

1:3 - Иджан, 25

2:3 - Сидоренко, 42

2:4 - Маленица, 57

На этом Континентальный кубок для Сокола завершился. Команда заняла последнее место, не сумев набрать ни одного очка с разницей голов 8:14.

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