Сокил потерял шансы на квалификацию в третий раунд Континентального кубка

Киевский Сокил потерял шансы пробиться в третий раунд Континентального кубка.

Ранее столичный клуб обидно проиграл итальянского Риттеру, пропустив победную шайбу на последних минутах матча.

А уже 19 октября, Сокил играл против словенского Есенице. Первую шайбу киевляне пропустили на 4-й минуте, вторая залетела на 17-й. Однако еще до перерыва одну шайбу отыграл Захаров.

Во втором периоде Есенице закинул в наши ворота еще три шайбы, на что Сокил ответил лишь одной. А третий период оказался безголевым, а потому в итоге Сокил проиграл 5:2.

Континентальный кубок. Второй тур

Есенице (Словения) - Сокил (Украина) 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

20 октября Сокил сыграет финальный поединок второго раунда против чемпиона Хорватии Сисака.

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