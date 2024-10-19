iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Сокил потерял шансы на квалификацию в третий раунд Континентального кубка

Киевский клуб уступил сопернику из Словении.
Сегодня, 19:35
ХК Сокил
ХК Сокил

Киевский Сокил потерял шансы пробиться в третий раунд Континентального кубка.

Ранее столичный клуб обидно проиграл итальянского Риттеру, пропустив победную шайбу на последних минутах матча.

А уже 19 октября, Сокил играл против словенского Есенице. Первую шайбу киевляне пропустили на 4-й минуте, вторая залетела на 17-й. Однако еще до перерыва одну шайбу отыграл Захаров.

Во втором периоде Есенице закинул в наши ворота еще три шайбы, на что Сокил ответил лишь одной. А третий период оказался безголевым, а потому в итоге Сокил проиграл 5:2.

Континентальный кубок. Второй тур
Есенице (Словения) - Сокил (Украина) 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

20 октября Сокил сыграет финальный поединок второго раунда против чемпиона Хорватии Сисака.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХК Сокол

Статьи по теме

ХК Сокол узнал соперников в Континентальном кубке по хоккею ХК Сокол узнал соперников в Континентальном кубке по хоккею
УХЛ: Сокол в невероятном матче одолел Донбасс УХЛ: Сокол в невероятном матче одолел Донбасс
Донбасс - Сокол 5:4 Обзор матча - открытия сезона УХЛ Донбасс - Сокол 5:4 Обзор матча - открытия сезона УХЛ
Новый сезон УХЛ открылся яркой победой Донбасса Новый сезон УХЛ открылся яркой победой Донбасса
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа21:10
Милан в меньшинстве сохранил победный результат против Удинезе
Украина21:08
Суперлига: Черкасские Мавпы одолели Ровно, Кривбасс удержал победу над Старым Луцком
Европа21:00
Основной центрбек Арсенала пропустит матч с Ливерпулем, заработав первое удаление в карьере
Европа20:39
Барселона может снова потерять де Йонга из-за повреждения
Бокс20:33
"Все может быть иначе": Экс-чемпион сделал прогноз на реванш Дюбуа - Джошуа
Украина20:12
УПЛ: Александрия обыграла Ворсклу, Динамо разгромило Оболонь, Полесье не смогло победить Левый Берег
Украина20:09
Полесье потеряло очки в игре с Левым Берегом
Европа19:59
Голкипер Арсенала сделал предложение возлюбленной, а Зинченко поздравил пару с помолвкой
Европа19:49
Экс-форвард сборной Германии рассказал о 10-летней борьбе с заболеванием
Европа и мир19:35
Сокил потерял шансы на квалификацию в третий раунд Континентального кубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK