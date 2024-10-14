ХК Сокол узнал соперников в Континентальном кубке по хоккею
Киевляне отправятся в Италию.
Состоялась жеребьевка группового этапа Континентального кубка по хоккею, где Украину будет представлять киевский Сокол.
Киевляне будут соревноваться в группе C вместе с итальянским Риттеном, словенским Есенице и хорватским Сисаком.
Стоит отметить, что матчи пройдут в Италии, только победитель квартета выйдет в следующий этап.
Напомним, в прошлом сезоне киевляне не вышли из группы, проиграв два матча из трех.
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