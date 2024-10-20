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НХЛ: Флорида обыграла Вегас, Вашингтон одолел Нью-Джерси, победы Далласа, Рейнджерс и Юты

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:59
Флорида победила Вегас / Getty Images
Флорида победила Вегас / Getty Images

В ночь на воскресенье, 20 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 19 октября

Оттава – Тампа-Бэй – 5:4 (2:0, 2:3, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Батерсон (Сэндерсон, Жиру), 2:0 – 13 Норрис (Батерсон, Жиру), 2:1 – 21 Кучеров (Чернак, Макдона), 2:2 – 30 Пол (Хэйгл, Сирелли), 3:2 – 33 Батерсон, 3:3 – 38 Генцел (Кучеров, Пойнт), 4:3 – 39 Ткачак (Штюцле, Сэндерсон), 5:3 – 46 Грегор (Сэндерсон, Пинто), 5:4 – 48 Чаффи (Сирелли, Пербикс)

Нэшвилл – Детройт – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Шайбы: 1:0 – 8 Шенн (Нюквист, О′Райлли), 1:1 – 13 Тарасенко (Каспер, Берггрен), 1:2 – 23 Ларкин (Кэйн, Дебринкет), 2:2 – 41 Стэмкос (Маршессо, Форсберг), 2:3 – 43 Копп (Фишер, Велено), 2:4 – 58 Эдвинссон, 2:5 – 59 Копп (Расмуссен)

Даллас – Эдмонтон – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 39 Дюшен (Хинтц), 2:0 – 52 Дюшен (Блэкуэлл, Марчмент), 3:0 – 53 Хинтц (Робертсон, Станковен), 3:1 – 57 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 4:1 – 58 Робертсон (Хинтц, Станковен)

Флорида – Вегас – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Пирсон (Руа), 1:1 – 21 Райнхарт (Экблад, Лунделль), 1:2 – 34 Колесар (Руа, Пирсон), 2:2 – 39 Беннетт (Лунделль, Верхэге), 2:3 – 47 Хауден, 3:3 – 52 Луостаринен (Экблад, Райнхарт), 4:3 – 64 Форслинг (Райнхарт, Беннетт)

Сент-Луис – Каролина – 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Свечников (Джарвис, Ахо), 1:1 – 30 Жозеф (Жозеф, Шенн), 2:1 – 31 Нейборс (Болдук), 3:1 – 33 Холлоуэй (Жозеф, Броберг), 3:2 – 41 Гостисбеер (Свечников, Ахо), 3:3 – 42 Рословик (Слэвин, Друри), 4:3 – 44 Капанен (Парайко, Нейборс)

Коламбус – Миннесота – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 12 Росси (Фолиньо, Тренин), 0:2 – 42 Капризов (Болди, Фэйбер), 0:3 – 48 Зукарелло-Асен (Меррилл, Капризов), 1:3 – 58 Чинахов (Иржичек, Монахан)

Нью-Джерси – Вашингтон – 5:6 (1:3, 2:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Хаула (Татар, Ноусен), 1:1 – 6 Уилсон (Макмайкл), 1:2 – 10 Макмайкл (Чикран, Уилсон), 1:3 – 14 Овечкин (Строум, Карлсон), 2:3 – 21 Хишир (Ноусен), 3:3 – 21 Хишир (Майер), 3:4 – 29 Манджипани (Протас, ван Римсдайк), 3:5 – 32 Строум (ван Римсдайк), 4:5 – 43 Мерсер (Майер, Хишир), 5:5 – 52 Хэмилтон (Майер, Братт), 5:6 – 64 Уилсон (Чикран, Строум)

Айлендерс – Монреаль – 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Хорват (Добсон, Барзэл), 2:0 – 16 Палмиери (Цыплаков, Добсон), 2:1 – 19 Кофилд (Слафковски, Мэтисон), 2:2 – 21 Майллу (Андерсон, Эванс), 3:2 – 55 Ли (Пелек, Пажо), 3:3 – 57 Кофилд (Сузуки, Слафковски)

Филадельфия – Ванкувер – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Хегландер (Гарланд, Петтерссон), 0:2 – 28 Босер (Дебраск, Майерс), 0:3 – 29 Шервуд (Блюгерс)

Торонто – Рейнджерс – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 11 Лафреньер (Манчини, Трочек), 0:2 – 29 Крайдер (Смит, Зибанежад), 1:2 – 43 Мэттьюс (Найз, Экман-Ларссон), 1:3 – 59 Крайдер (Смит, Зибанежад), 1:4 – 59 Панарин (Миллер, Кайлле)

Чикаго – Баффало – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Томпсон (Так, Петерка), 0:2 – 11 Маленстин (Кребс, Клифтон), 1:2 – 26 Смит (Джонс, Райхел), 2:2 – 32 Смит (Мерфи, Райхел), 2:3 – 38 Петерка (Пауэр, Томпсон), 2:4 – 59 Маклауд (Козенс)

Юта – Бостон – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 32 Кепке (Маршанд), 1:1 – 54 Колячонок (Келлер, Шмалц), 2:1 – 62 Кесселринг (Маччелли, Кули)

Сиэтл – Калгари – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Колман (Баклунд), 1:1 – 32 Стивенсон (Шварц, Макканн), 2:1 – 61 Эберле (Монтур)

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