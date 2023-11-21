Лидер УХЛ получил техническое поражение

Харьковские Берсерки даром получили первую победу в сезоне.

Киевский Сокол получил техническое поражение за матч против Харьковских Берсерков.

Поединок между командами состоялся в рамках 11-го тура УХЛ еще 18 ноября. Столичный клуб легко разобрался с соперником 5:2.

Однако вскоре результат был аннулирован, так как в матче принял участие Дмитрий Рымарь, который отсутствовал в заявке.

ФХУ присудила Соколу техническое поражение 0:3, а также наложила штраф в 20 тысяч грн.

При этом киевская команда остается лидером чемпионата, а Берсерки получили первую победу в сезоне.

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