Ноттингем не намерен снижать ценник своего лидера

Эллиот Андерсон обойдется в 100 млн фунтов.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Эллиот Андерсон / Getty Images
Ноттингем Форест не намерен просто так отпускать Эллиота Андерсона, пишет Флориан Плеттенберг.

"Лесники" в курсе интереса к игроку и готовы к продаже, однако потребуют за него не менее 100 млн фунтов.

Сейчас основными кандидадами на подписание англичанина считаются Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Однако последние сейчас заняты продлением контракта с Родри, что может дать шанс "красным" в гонке. При этом официальных контактов с Ноттингемом еще не было.

В текущем сезоне Эллиот Андерсон провел 41 матч, отличившись двумя голами и тремя асисстами.

Ранее также Манчестер Юнайтед продлил контракт с бывшим капитатом.

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
