Ноттингем не намерен снижать ценник своего лидера

Ноттингем Форест не намерен просто так отпускать Эллиота Андерсона, пишет Флориан Плеттенберг.

"Лесники" в курсе интереса к игроку и готовы к продаже, однако потребуют за него не менее 100 млн фунтов.

Сейчас основными кандидадами на подписание англичанина считаются Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Однако последние сейчас заняты продлением контракта с Родри, что может дать шанс "красным" в гонке. При этом официальных контактов с Ноттингемом еще не было.

В текущем сезоне Эллиот Андерсон провел 41 матч, отличившись двумя голами и тремя асисстами.

