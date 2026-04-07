Нойер повторил достижение Месси

Немец провел 136 матчей в Лиге чемпионов.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Мануэль Нойер / Getty Images

Кипер Баварии Мануэль Нойер сравнялся с Лионелем Месси.

Мюнхенский клуб играет против Реала на Бернабеу в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Для 40-летнего голкипера сегодняшний поединок - 136-й в Лиге чемпионов за Баварии. Столько же провел Месси за Барселону.

Лидерство по этому показателю удерживает Икер Касильяс, который провел за Реал 149 матчей в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что хавбек Реала может покинуть клуб.

