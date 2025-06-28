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Футбол

Мюллер подытожил свою карьеру в Баварии забавной аналогией

Томас считает, что провел замечательный период своей жизни в составе мюнхенцев.
Сегодня, 17:19       Автор: Василий Медвидь
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Полузащитник Баварии Томас Мюллер, для которого Клубный чемпионат мира станет последним турниром в составе мюнхенцев, подытожил этот большой период своей жизни.

Мюллер заявил, что для него уход из Баварии можно сравнить с объявлением смертельного диагноза для 90-летнего человека.

"То, что я являюсь рекордсменом по количеству выступлений за Баварию, несмотря на всех великих игроков, которые выступали за этот клуб, означает, что я продержался дольше и играл дольше всех остальных. Поэтому мне нечего было грустить.

Не секрет, что я мог представить себе продление контракта еще на год, но этого не произошло. Это абсолютно нормально.

Я чувствую себя скорее 90-летним, которому врачи поставили плохой диагноз, чем 50-летним, попавшим в автомобильную аварию", - сказал Томас в интервью DAZN.

В 1/8 финала Клубного чемпионата мира Бавария завтра, 29 июня, встретится с Фламенго.

Напомним, ранее сообщалось, что Клопп разнес обновленный формат Клубного чемпионата мира.

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