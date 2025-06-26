Мюллер рассказал, где может продолжить карьеру

Легендарный футболист ответил, куда может уйти из Баварии после Клубного чемпионата мира.

Нападающий мюнхенской Баварии Томас Мюллер, который покинет команду после Клубного чемпионата мира-2025, высказался о своем будущем.

Легендарный 35-летний игрок не исключает, что в дальнейшем будет выступать за один из клубов МЛС.

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"Да, существует вероятность, что я присоединюсь к одной из команд МЛС. Но сначала мне нужно все хорошо обдумать. В данный момент я полностью сосредоточен на выступлении на Клубном чемпионате мира.

Определенные переговоры могут вестись, но сейчас все мое внимание сконцентрировано на этом турнире. Мне некуда спешить, я не ощущаю никакого давления в принятии решений, а потом посмотрим, но сейчас я не знаю", - приводит слова Мюллера Goal.com.

Напомним, что в мае Томас Мюллер провел последний домашний матч за Баварию, а легенде мюнхенского клуба устроили яркое прощание.

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