Ювентус сделал шаг к трансферу хавбека из Ман Сити

Рассчитывает убедить Бернарду Силву долгосрочным контрактом.
Сегодня, 07:28       Автор: Валентина Чорноштан
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Бернарду Силва заинтересовал Ювентус. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб очень заинтересован в подписании 31-летнего португальца в качестве свободного агента после окончания текущего сезона.

Отмечается, что итальянский клуб уже связался с агентом полузащитника Манчестер Сити. Команда готова предложить ему трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон, а зарплата может составить 7-8 млн евро за сезон.

Добавим, что за Силвой также следят Барселона, Бенфика, Галатасарай, клубы из арабских стран и МЛС, однако хавбек еще в раздумьях касательно продолжения карьеры.

К слову, Манчестер  Юнайтед близок к продлению контрактов сразу с двумя игроками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Бернардо Силва

