Ювентус сделал шаг к трансферу хавбека из Ман Сити

Бернарду Силва заинтересовал Ювентус. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб очень заинтересован в подписании 31-летнего португальца в качестве свободного агента после окончания текущего сезона.

Отмечается, что итальянский клуб уже связался с агентом полузащитника Манчестер Сити. Команда готова предложить ему трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон, а зарплата может составить 7-8 млн евро за сезон.

Добавим, что за Силвой также следят Барселона, Бенфика, Галатасарай, клубы из арабских стран и МЛС, однако хавбек еще в раздумьях касательно продолжения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!