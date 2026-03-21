Звезда Ливерпуля не поможет команде в матче против Брайтона

Удар по мерсисайдцам и сборной Египта.

Как сообщил главный тренер Ливерпуля Арне Слот, Мохамед Салах получил травму во время матча с Галатасараем.

Египетский вингер не смог доиграть до конца матч 1/8 финала Лиги чемпионов и был заменён на 74-й минуте игры. Как стало известно позже, у 33-летнего игрока мышечная травма, и он вернётся после международной паузы.

Нидерландский специалист заявил, что, чтобы не ухудшить состояние игрока, было принято решение, что он пропустит матч 31-го тура АПЛ против Брайтона.

Также Салах не сыграет в ближайших матчах за свою национальную сборную. Добавим, что в конце марта на сборную Египта ожидает игра против Испании.

К слову, Ливерпуль потерял ещё одного лидера.

