iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Ливерпуля не поможет команде в матче против Брайтона

Удар по мерсисайдцам и сборной Египта.
Сегодня, 07:53       Автор: Валентина Чорноштан
Мохамед Салах / Getty Images

Как сообщил главный тренер Ливерпуля Арне Слот, Мохамед Салах получил травму во время матча с Галатасараем.

Египетский вингер не смог доиграть до конца матч 1/8 финала Лиги чемпионов и был заменён на 74-й минуте игры. Как стало известно позже, у 33-летнего игрока мышечная травма, и он вернётся после международной паузы.

Нидерландский специалист заявил, что, чтобы не ухудшить состояние игрока, было принято решение, что он пропустит матч 31-го тура АПЛ против Брайтона.

Также Салах не сыграет в ближайших матчах за свою национальную сборную. Добавим, что в конце марта на сборную Египта ожидает игра против Испании.

К слову, Ливерпуль потерял ещё одного лидера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах

Статьи по теме

Лидер Ливерпуля выбыл на неопределенный срок Лидер Ливерпуля выбыл на неопределенный срок
Ливерпуль разобрался с Галатасараем в ответном матче Лиги чемпионов Ливерпуль разобрался с Галатасараем в ответном матче Лиги чемпионов
Тоттенхэм прервал серию поражений на Энфилде Тоттенхэм прервал серию поражений на Энфилде
Тоттенхэм вырвал ничью у Ливерпуля Тоттенхэм вырвал ничью у Ливерпуля

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: заключительный этап Кубка мира в Холменколлене продолжится мужским спринтом
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Жироны, поединки Серии А, Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа10:00
Каррик раскритиковал судью после ничьей Манчестер Юнайтед с Борнмутом
Теннис09:37
Свитолина выиграла первый матч турнира в Майами
НХЛ09:18
НХЛ: Юта уступила Анахайму, Колорадо победил Чикаго
НБА08:55
НБА: Денверу справиться с Торонто, Миннесота уступила Портленду
Европа08:36
Лидер Реала может выйти с первых минут в матче мадридского дерби
Теннис08:19
Ястремская вылетела с турнира в Майами
Теннис08:12
Ястремская вылетела с тысячника во втором круге в Майами
Европа07:53
Звезда Ливерпуля не поможет команде в матче против Брайтона
Европа07:28
Ювентус сделал шаг к трансферу хавбека из Ман Сити
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Жироны, поединки Серии А, Бундеслиги и УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK