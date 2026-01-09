"Побеждал всех с пузом": Фьюри - о том, как готовится к возвращению на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о процессе подготовки к возвращению на ринг на своей официальной странице в Instagram.

"Немного расслабляюсь перед второй сессией дня. Очень усердно работаю ради этого возвращения. Цыганский король совсем не относится к этому легкомысленно".

Я читал несколько комментариев: выгляжу толстым, пузатым, жирным. Добро пожаловать в мой мир. Я всегда был таким — побеждал всех с пузом. Так было всегда. Раньше я никогда не делал ставок на себя. Почему это должно иметь значение сегодня? Сейчас я вешу около 20 стоунов (127 кг). Вероятно, сброшу до чуть менее 19 (120 кг). Вполне возможно, этого будет достаточно для возвращения.

"Я очень жду этого. Я был вне ринга некоторое время, но теперь вернулся. И если я буду боксировать в первом квартале года, то могу пропустить до 16 месяцев без боя. Да, это долгое время для 37-летнего. В этом году мне исполнится 38. Посмотрим, осталось ли у меня еще это", — сказал британец в видео.

