Фрэнк Уоррен оценил готовность Итаумы к возможному бою с Усиком

Бой британца с Франклином покажет, готов ли он к бою против чемпиона в супертяжелом весе.
Сегодня, 19:17       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Популярный британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал для YouTube-канала BoxNation, готов ли Мозес Итаума к бою против чемпиона WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Добавим, что 24 января в Манчестере Итаума проведет бой против Джермейна Франклина.

Готовы ли вы поставить Мозеса в такой жесткий бой, как против Усика?

"Посмотрим, как он проведет бой 24 января. Он сразится с парнем, которого еще никогда не останавливали досрочно. Кажется, четыре года назад он бился с Эй Джеем, да? И Эй Джей не смог его остановить. Также он дрался с Диллианом Уайтом - хорошим Диллианом Уайтом на то время. Многие считали, что это был очень близкий бой. Решение могло быть в любую сторону.

У него было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому бою. Джермейн тренировался. Это не замена в последнюю минуту или что-то подобное. У него есть все шансы на победу. Он готовился. Это будет тяжелый бой", — сказал Уоррен.

К слову, промоутер также рассказал, защиту какого титула Усик может следующей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Френк Уоррен Мозес Итаума

