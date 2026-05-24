Костюк разгромила Селехметьеву на старте Ролан Гаррос

В воскресенье, 24 мая, Марта Костюк начинает свое участие в Ролан Гаррос. В первом раунде ей пришлось противостоять россиянке Оксане Селехметьевой.

Украинская теннисистка без проблем справилась со спортсменкой из страны-агрессора, матч длился 1 час и 19 минут.

За это время Костюк выполнила 1 подачу навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

Открытый чемпионат Франции 2026, 1/64 финала.

Марта Костюк – Оксана Селехметьева 6:2, 6:3.

К слову, на нашем сайте есть расписание других украинских теннисисток на турнире в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!