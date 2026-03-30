Синнер выиграл Мастерс и сравнялся с Надалем

Cделал "Солнечный дубль" и выиграл 26-й титул в карьере.
Сегодня, 13:55       Автор: Валентина Чорноштан
Янник Синнер / Getty Images

Накануне Янник Синнер сумел победить Иржи Лехечку в финале в Майами, тем самым выиграв три Мастерса подряд без потери сета.

Добавим, что ранее выиграть три Мастерса подряд удавалось только Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю, пишет Eurosport.

Теперь он продлил серию побед на Мастерсах до 17 матчей. Также итальянец стал первым игроком после Роджера Федерера в 2017 году, взявшим "Солнечный дубль".

Помимо этого, победа в этом турнире принесла ему 26-й титул в карьере. На данный момент больше таких трофеев имеют только Новак Джокович (29) и Карлос Алькарас (8).

Тем временем в Формуле 1 семикратный чемпион резко высказался о влиянии гонщиков на регламент.

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
