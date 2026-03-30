Хэмилтон резко высказался о влиянии гонщиков на регламент

Семикратный чемпион требует пересмотра регламента.
Сегодня, 10:07       Автор: Валентина Чорноштан
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон выразил недовольство регламентом 2026 года.

Пилот Феррари заявил, что ему не нравится та роль, в которую ФИА поставила гонщиков по новым правилам.

Он также считает, что федерация должна переосмыслить свою политику в этом вопросе, ведь в Формуле 1 самая ключевая составляющая - это именно пилоты.

"У пилотов нет права голоса. У нас нет власти. Мы не комитет, у нас нет права участвовать в голосовании", – сказал британец.

К слову, ФИА планирует пересмотреть регламент после инцидента с Хаасом в Японии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

