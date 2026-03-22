iSport.ua
Русский Українська

Итальянский талант сравнился с Джоковичем по серии выигранных сетов на Мастерс

Сегодня, 11:28       Автор: Валентина Чорноштан
Янник Синнер / Getty Images

Вторая ракетка мира Янник Синнер на турнире в Майами сумел обыграть Дамира Джумхура, тем самым побив рекорд Новака Джоковича.

Итальянец достиг серии из 24 выигранных сетов, что ранее удалось только Джоковичу. Серб также выиграл 24 партии подряд на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами в 2016 году.

Однако Джокович выиграл лишь 11 двухсетовых матчей за этот отрезок, а Синнер одержал 12-ю подряд двухсетовую победу.

Теперь в следующем раунде Янник сыграет с Корентеном Муте. Поединок пройдет в понедельник, 23 марта.

К слову, в этом турнире участвует украинская теннисистка Элина Свитолина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янник Синнер

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг и Стурла Легрейд одержали победы в пасьютах в Холменколлене
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби, матчи Ромы, Ньюкасла а также поединки Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов14:57
Хавбек Барселоны - об Атлетико в ЛЧ: "Не можем позволить себе оступиться"
Бокс14:32
Эдди Хирн рассказал о самочувствии Джошуа и его возвращении на ринг
НБА14:04
Определён кандидат на переход в Восточную конференцию
Европа13:44
Барселона вновь без своего стадиона
Бокс12:59
Виктор Юрк вспомнил спарринги против чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе
Биатлон12:33
Дмитренко подвела итоги неудачного сезона Кубка мира
Европа11:54
Реал нашел замену Дани Карвахалю
Теннис11:28
Итальянский талант сравнился с Джоковичем по серии выигранных сетов на Мастерс
Европа10:51
Тренер Ливерпуля поделился информацией о повреждении Экитике
НБА10:19
Дюрант обогнал Джордана в списке лучших бомбардиров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK