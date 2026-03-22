Итальянский талант сравнился с Джоковичем по серии выигранных сетов на Мастерс

Вторая ракетка мира Янник Синнер на турнире в Майами сумел обыграть Дамира Джумхура, тем самым побив рекорд Новака Джоковича.

Итальянец достиг серии из 24 выигранных сетов, что ранее удалось только Джоковичу. Серб также выиграл 24 партии подряд на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами в 2016 году.

Однако Джокович выиграл лишь 11 двухсетовых матчей за этот отрезок, а Синнер одержал 12-ю подряд двухсетовую победу.

Теперь в следующем раунде Янник сыграет с Корентеном Муте. Поединок пройдет в понедельник, 23 марта.

К слову, в этом турнире участвует украинская теннисистка Элина Свитолина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!