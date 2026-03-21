iSport.ua
Русский Українська

Свитолина выиграла первый матч турнира в Майами

Легко одолела австралийку в первом круге и выходит на матч с Баптист.
Сегодня, 09:37       Автор: Валентина Чорноштан
Элина Свитолина / Getty Images

Элина Свитолина начала турнир серии WTA 1000 в Майами с победы над представительницей Австралии Эмерсон Джонс.

Украинская теннисистка в рамках 1/32 финала переиграла австралийку и теперь, 22 марта, сыграет против американки Хейли Баптист.

Матч длился 1 час 11 минут. За игру Элина сделала 9 подач навылет, реализовала 3 из 7 брейков, а также у неё в активе 1 из 1 отыгранный брейк, а в пассиве — 2 двойные ошибки.

Miami Open WTA 1000, 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) – Эмерсон Джонс (Австралия) 6:2, 6:4

К слову, другая украинская теннисистка вылетела из турнира серии 1000 во втором круге в Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

Статьи по теме

Свитолина второй год подряд пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллс Свитолина второй год подряд пробилась в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллс
Две украинки пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе Две украинки пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае Свитолина прокомментировала выступление на турнире WTA 1000 в Дубае
Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ Свитолина уступила Пегуле в финале "тысячника" в ОАЭ

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: заключительный этап Кубка мира в Холменколлене продолжится мужским спринтом
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Жироны, поединки Серии А, Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Бокс13:28
Карл Фроч - о бое Дэниеля против Уордли: "Дюбуа выиграет бой нокаутом"
Европа13:02
Бавария стремится подписать защитника Барселоны летом
Европа12:43
Арбелоа о замене вратаря Реала и роли Лунина
Другие12:23
Ферстаппен занял поул-позицию в гонке на Нюрбургринге
Бокс11:59
Чисора рассуждает о шансах Уордли против Дюбуа
НХЛ11:42
Анахайм обыграл Юту и укрепил лидерство в Тихоокеанском дивизионе
Европа11:24
Манчестер Сити хочет усилиться в полузащите на фоне слухов об уходе Родри и Силвы
Формула 110:51
Эксперт назвал сроки устранения вибраций двигателя Астон Мартин
Теннис10:23
Костюк уверенно стартовала в Маями, обыграв россиянку
Европа10:00
Каррик раскритиковал судью после ничьей Манчестер Юнайтед с Борнмутом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK