Свитолина выиграла первый матч турнира в Майами

Легко одолела австралийку в первом круге и выходит на матч с Баптист.

Элина Свитолина начала турнир серии WTA 1000 в Майами с победы над представительницей Австралии Эмерсон Джонс.

Украинская теннисистка в рамках 1/32 финала переиграла австралийку и теперь, 22 марта, сыграет против американки Хейли Баптист.

Матч длился 1 час 11 минут. За игру Элина сделала 9 подач навылет, реализовала 3 из 7 брейков, а также у неё в активе 1 из 1 отыгранный брейк, а в пассиве — 2 двойные ошибки.

Miami Open WTA 1000, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) – Эмерсон Джонс (Австралия) 6:2, 6:4

К слову, другая украинская теннисистка вылетела из турнира серии 1000 во втором круге в Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!