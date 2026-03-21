iSport.ua
Русский Українська

Ястремская вылетела с тысячника во втором круге в Майами

Проиграла дочери украинского футболиста.
Сегодня, 08:12       Автор: Валентина Чорноштан
Даяна Ястремская / Getty Images

Накануне прошёл второй круг турнира WTA 1000 в Майами, в котором украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пройти дальше.

В 1/32 финала Даяне предстояло сыграть против дочери украинского экс-футболиста Евгения Остапенко, родом из Запорожья, Елены Остапенко.

Матч длился 1 час и 30 минут, за это время Ястремская 2 раза подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк. Добавим, что теннисистки встречались в четвёртый раз, латвийка одержала три победы.

Miami Open WTA 1000, 1/32 финала
Алена Остапенко (Латвия) - Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 6:4

Ранее появилась информация о том, что пятая ракетка мира снялась с мастерса в Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даяна Ястремская

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: заключительный этап Кубка мира в Холменколлене продолжится мужским спринтом
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Жироны, поединки Серии А, Бундеслиги и УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа10:00
Каррик раскритиковал судью после ничьей Манчестер Юнайтед с Борнмутом
Теннис09:37
Свитолина выиграла первый матч турнира в Майами
НХЛ09:18
НХЛ: Юта уступила Анахайму, Колорадо победил Чикаго
НБА08:55
НБА: Денверу справиться с Торонто, Миннесота уступила Портленду
Европа08:36
Лидер Реала может выйти с первых минут в матче мадридского дерби
Теннис08:19
Ястремская вылетела с турнира в Майами
Теннис08:12
Ястремская вылетела с тысячника во втором круге в Майами
Европа07:53
Звезда Ливерпуля не поможет команде в матче против Брайтона
Европа07:28
Ювентус сделал шаг к трансферу хавбека из Ман Сити
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи Эвертона, Жироны, поединки Серии А, Бундеслиги и УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK