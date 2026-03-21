Ястремская вылетела с тысячника во втором круге в Майами

Накануне прошёл второй круг турнира WTA 1000 в Майами, в котором украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пройти дальше.

В 1/32 финала Даяне предстояло сыграть против дочери украинского экс-футболиста Евгения Остапенко, родом из Запорожья, Елены Остапенко.

Матч длился 1 час и 30 минут, за это время Ястремская 2 раза подала навылет, сделала 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк. Добавим, что теннисистки встречались в четвёртый раз, латвийка одержала три победы.

Miami Open WTA 1000, 1/32 финала

Алена Остапенко (Латвия) - Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 6:4

Ранее появилась информация о том, что пятая ракетка мира снялась с мастерса в Майами.

