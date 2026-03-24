Игроки Реала приняли решения касательно будущего тренера команды

Поддерживают Альваро Арбелоа.
Сегодня, 14:57       Автор: Валентина Чорноштан
Альваро Арбелоа / Getty Images

Напомним, что после увольнения Хаби Алонсо пост тренера мадридского Реала возглавил Альваро Арбелоа. Руководство "королевского" клуба назначило его временным тренером до лета 2026 года, чтобы затем сменить на более опытного наставника.

Однако, по данным Marca, бывший игрок Реала завоевал расположение футболистов испанского коллектива, игрокам нравится работать по тактике Арбелоа, и они доверяют ему.

Помимо восхищения самим Арбелоа, состав мадридской команды впечатлён его помощниками, из-за чего большая часть стартового состава Реала хочет, чтобы он остался на следующий сезон со своими ассистентами.

Особенно решение о продолжении контракта Арбелоа поддерживают Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа, Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер.

