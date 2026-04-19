Ливерпуль на последних минутах вырвал победу в мерсисайдском дерби

Ливерпуль сумел додавить "ирисок".
Сегодня, 18:05       Автор: Андрей Безуглый
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

В воскресенье, 19 апреля, Эвертон и Ливерпуль сошлись в мерсисайдском дерби. Виталий Миколенко вышел в старте.

"Ирискам" довольно быстро удалось открыть счет, но гол Ндиайе был  отменен. В ответ же через пару минут Салах забил по всем правилам.

Во втором тайме Эвертон быстро сравнял счет, а далее между командами сохранялось шаткое равновесие, однако по-настоящему опасных моментов было немного.

По истечении основного времени арбитр дал еще 11 минут, за которые Ливерпуль все же дожал соперника. Победный гол забил ван Дейк, сыграв удачно на угловом.

Эвертон - Ливерпуль 1:2
Голы: Бету, 54 - Салах, 29, ван Дейк, 90+10

