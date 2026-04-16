Ливерпуль подтвердил серьезную травму своего форварда

Для Уго Экитике сезон завершен, а участие в ЧМ-2026 исключено.

Ливерпуль подтвердил тяжелую травму французского нападающего Уго Экитике.

Форвард получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (0:2) и покинул поле на носилках уже на 31-й минуте встречи.

Английский клуб на своем официальном сайте сообщил, что проведенное медицинское обследование выявило у 23-летнего футболиста разрыв ахиллова сухожилия.

Из-за травмы нападающий пропустит оставшуюся часть клубного сезона, а также не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира-2026 в составе сборной Франции.

Мерсисайдцы отметили, что дальнейшая информация о состоянии игрока будет предоставлена позже, однако ранее сообщалось, что на восстановление ему может потребоваться около девяти месяцев.

Liverpool FC can confirm Hugo Ekitike has sustained a serious Achilles injury. — Liverpool FC (@LFC) April 16, 2026

В нынешнем сезоне Экитике провел в составе Ливерпуля во всех турнирах 45 матчей, отличившись 17 голами и шестью результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!