iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль подтвердил серьезную травму своего форварда

Для Уго Экитике сезон завершен, а участие в ЧМ-2026 исключено.
Сегодня, 18:35       Автор: Игорь Мищук
Уго Экитике получил тяжелую травму / Getty Images

Ливерпуль подтвердил тяжелую травму французского нападающего Уго Экитике.

Форвард получил повреждение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (0:2) и покинул поле на носилках уже на 31-й минуте встречи.

Английский клуб на своем официальном сайте сообщил, что проведенное медицинское обследование выявило у 23-летнего футболиста разрыв ахиллова сухожилия.

Из-за травмы нападающий пропустит оставшуюся часть клубного сезона, а также не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира-2026 в составе сборной Франции.

Мерсисайдцы отметили, что дальнейшая информация о состоянии игрока будет предоставлена позже, однако ранее сообщалось, что на восстановление ему может потребоваться около девяти месяцев.

В нынешнем сезоне Экитике провел в составе Ливерпуля во всех турнирах 45 матчей, отличившись 17 голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что саудовский гранд готовит 100-миллионное предложение Мохамеду Салаху.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Уго Экитике

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера в ЛК, а также игры Ноттингема, Сельты и Болоньи в Лиге Европы
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Лига конференций21:44
АЗ - Шахтер 2:2: видео голов матча Лиги конференций
Украина21:10
Суперлига: Днепр разгромил Ровно в первом матче полуфинальной серии плей-офф
Теннис20:45
Подрез впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA
Европа20:35
Милан может лишиться главного тренера
Бокс20:07
"Это близко": Усик высказался о завершении карьеры
Лига Чемпионов20:00
Барселона подала официальное жалобу в УЕФА
Лига конференций19:40
АЗ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига Чемпионов19:28
Вингер Баварии признан игроком недели в Лиге чемпионов
Киберспорт19:15
NaVi узнали первого соперника на PGL Wallachia
Лига конференций18:55
Шахтер назвал стартовый состав на ответный матч с АЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK