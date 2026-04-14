ПСЖ еще раз обыграл Ливерпуль и вышел в полуфинал

Мерсисайдцы провели более сильный матч.
Вчера, 23:59       Автор: Андрей Безуглый
Усман Дембеле / Getty Images

Во вторник, 14 апреля, Ливерпуль принимал дома ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Первый тайм получился довольно спокойным с минимальным преимуществом гостей. Однако по моментам команды провели равный тайм, хоть и не забили голов.

Во второй же половине Ливерпуль бросил все силы вперед, однако сафонов действовал уверенно и не позволил мерсисайдцам забить.

Вместо этого ПСЖ провел быструю атаку, которая завершилась голом Дембеле. Оставшееся время команды уже по большей части доигрывали, так как шансов у Ливерпуля спасти матч уже не было.

Гости сумели воспользоваться настроем оппонентов, и в компенсированное время Дембеле поставил точку в матче.

Ливерпуль - ПСЖ 0:2
Голы: Дембеле, 72, 90+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

